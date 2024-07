Штат Индиана – суровая американская глубинка, Север страны, родина автогонщиков, механиков и аграриев, усердно работающих на местных гигантских ранчо. Суровое место, где музыка звучит разве что воскресным утром на службе в церкви. Сложно вспомнить известных музыкантов родом из Индианы. Исключение из правил – Роб Костлоу. Пианист, композитор, автор нескольких альбомов и основатель нью-эйдж-проекта Sophomore Jinx.

Музыка Роба Костлоу предельно проста. Это понятная широкой аудитории романтичная неоклассика, вдохновленная самыми известными работами Людовико Эйнауди или Яна Тьерсена. Роб Костлоу не из тех, кто стремится в авангард. Он творит вне контекста, вдали от мировых центров академической музыки. Роб старательно работает над мелодиями и общим настроением композиций. Его приоритет – эмоция и атмосфера.

Свои записи Роб Костлоу издает на собственном маленьком лейбле Tourist Records. На вопросы о стиле своей музыки отвечает уклончиво – это не классика, не эмбиент и не джаз. Просто искренняя, современная, независимая музыка, исполненная на пианино. В числе источников вдохновения Роб называет The Doors, Элтона Джона, Стинга, Arcade Fire, Боба Марли, U2 и даже Rage Against the Machine. Говорит, что музыка для него не имеет границ. Признается, что любит адаптировать идеи из поп-музыки или рока к тем формам, что свойственны неоклассике. Кроме прочего, Роб Костлоу пишет музыку для рекламы и кино. Долгое время он сотрудничал как композитор с крупной компанией New Media.