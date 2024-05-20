История американской пианистки и композитора Карли Командо – яркий пример того, насколько неочевидными могут быть пути к славе у современных музыкантов. Девушка пишет инструментальные произведения для пианино в стилях неоклассика, easy listening, нью-эйдж более десяти лет и с начала нулевых играет панк-рок, хардкор и эмо в малоизвестной группе Slingshot Dakota. Долгое время ее популярность ограничивалась несколькими сотнями подписчиков на MySpace и парочкой аудио на YouTube.

В 2005 году Карли рассталась со своим бойфрендом, фотографом из Нью-Йорка Ноа Калина. Ноа, болезненно переживавший расставание, задумал проект-посвящение в честь своей бывшей девушки. Ровно год, каждый день он фотографировал самого себя, после чего смонтировал более 300 снимков в трехминутное видео. В качестве саундтрека к видео Ноа символично использовал одно из произведений Карли под названием “Everyday”. Ролик получил огромную популярность в Сети, а вместе с тем стала известной и сама композиция. Немногим позже ее же использовали в рекламе NBA. YouTube вмиг наполнили десятки видео, на которых люди из разных стран мира играют “Everyday” на пианино.

Карли встретила такой поворот событий с удивлением. Она, наконец, подписала контракт с лейблом и выпустила несколько сольных альбомов. Но в целом девушка предпочла оставить свою карьеру на прежнем уровне, отказавшись от перспективы растущей медийности и спроса на сольные выступления. Сегодня о самой Карли Командо практически невозможно найти какой-либо информации. Американская пианистка просто отдает новые записи лейблу Deep Elm Records и пишет музыку на заказ, пренебрегая промо-кампаниями и сознательно оставаясь в глубоком андерграунде неоклассической сцены.