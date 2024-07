Как и многие успешные композиторы, Карлос Сипа начал заниматься музыкой в очень раннем возрасте. В пять лет он уже играл на пианино этюды Шопена и пьесы Равеля, но мир академической музыки оказался чуждым мальчику. Он не стал учиться на профессионального пианиста, а в подростковом возрасте и вовсе максимально отдалился от классики — стал барабанщиком в хардкор-группе Pangaea. Спустя годы Карлос признал, что увлечение барабанами не прошло даром и отразилось на его музыке. В сознательном возрасте он вернулся с истокам.

Несколько лет Сипа работал над дебютным альбомом и в 2012 году, наконец, представил его на суд публики. The Monarch and the Viceroy критики назвали зрелой, тщательно продуманной записью. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Карлос никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Сипа построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование.

В 2013 году немецкий композитор примкнул к семье британского лейбла Denovali, в которую на тот момент входили Hidden Orchestra, Поппи Акройд, Джон Лемке. Участие в фестивальных шоукейсах лейблах принесло Карлосу известность за пределами родной страны. А спустя год композитор выпустил второй сольный альбом All Your Life You Walk. В числе своих нынешних ориентиров и источников вдохновения Сипа называет Клода Дебюсси, все того же Равеля, Моцарта и Дьёрдя Лигети. А из современников выделяет Бернарда Херрманна, Кшиштофа Пендерецкого и Макса Рихтера.