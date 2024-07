Cicada — один из ведущих коллективов Азии в жанре современной классической музыки. В арсенале камерного ансамбля с Тайваня — скрипки, виолончель, фортепиано и акустическая гитара. Последняя дополняет хрупкую неоклассическую меланхолию группы звонкими фолк-роковыми интонациями. Cicada основала в 2009 году пианистка Цзян Чжицзе. Впервые коллектив заявил о себе на разогреве у знаменитого исландского композитора Оулавюра Арналдса.

Кроткие, надрывные пьесы Cicada о взаимоотношениях человека с природой и друг с другом цепляют с первых нот, невольно заставляют сопереживать лирическим героям и рисуют в сознании красочные образы. Струящийся поток мелодий несет за собой множество историй — печальных и тревожных, полных счастья, свободы и полета. Одна из первых студийных работ группы, сингл «Meteoric Night», посвящена всем, кого волнуют проблемы ядерной энергетики и кто способствует защите окружающей среды. Драматическая композиция Over the Sea/Under the Water из одноименного мини-альбома написана в память о жертвах тайфуна Моракот, Coastland языком музыки описывает чарующие красоты западного побережья Тайваня, Light Shining Through the Sea — величие и мощь Тихого океана, а выпущенный в 2017-м альбом White Forest также пронизан темой моря. В тот же год музыка группы, вошедшая в саундтрек к драме «Последняя картина» режиссера Хуни Чэня, была отдельно отмечена жюри Гентского международного кинофестиваля.