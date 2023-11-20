Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями.

Флориан Кристл впервые сел за фортепиано в возрасте пяти лет и сразу понял свое истинное призвание в жизни. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. В его легком, кинематографическом звучании прослеживается влияние скрипичных концертов Вивальди, пышного романтизма Мендельсона и творчества композиторов-неоклассиков XXI века, таких как Макс Рихтер, Людовико Эйнауди и Йохан Йоханнсон. После нескольких лет неустанной практики, в 2013-м Флориан собрал собственный камерный ансамбль и стал регулярно выступать с концертами. Спустя четыре года гастролей и репетиций многообещающего немца заметил рекорд-лейбл Sony Classical и выпустил сборник его фортепианных пьес My Piano Sketches.

В следующем году увидел свет студийный дебют Inspiration, который сразу же после релиза взлетел на первое место в классическом чарте iTunes в Германии. Предвестником оглушительного успеха стал сингл Fly, для которого Кристл снял живописный клип в австрийских Альпах с фортепиано и видом на озеро, ледник и захватывающие дух горные пейзажи. Записав альбом преимущественно для фортепиано и струнных, для придания помпезности и кинематографичности в некоторых пьесах Кристл добавил партии ударных. Весной 2020-го у Флориана вышел новый альбом под названием Episodes, а спустя год — концертный альбом Live, записанный во время выступления немецкого композитора со струнным ансамблем The Modern String Quintet в церкви Святого Стефана в немецком городе Ваккерсдорф.