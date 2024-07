Сильвен Шoво

С присущим французам легкостью и шармом Сильвен Шаво путешествует по музыкальным территориям, преодолевая ущелья и пропасти, что лежат между академической и поп-музыкой. В творчестве композитор, променявший родную Байонну на улочки Брюсселя, ценит, прежде всего, свободу и авантюризм. Оттого легко соглашается на участие в самых необычных проектах, в числе которых авант-рок-группа Arca, импровизационный дуэт On вместе со Стивеном Хессом и творческая коммуна Members of O.

Шаво обожает арт-провокации. Он может надеть на голову шлем кибер-цыпленка, делать ремиксы сам на себя или, например, выступить одним из идеологов проекта, в котором композиторы переписывают свою же музыку в угоду каждому отдельному покупателю. Сольные работы Шаво — смелое прочтение минимализма через призму шумовой электроники. Дроун, резкие шумы, атональный гул. Сильвен хулиганит, ставит лабораторные опыты над музыкой неприкасаемых: Дебюсси, Сати, Джона Кейджа. Одним из самых громких его проектов является пьеса «Семь лет тишины» соответствующей продолжительности, которая с 2012 года проигрывается в онлайн-режиме и имеет всего 17 еле уловимых человеческому уху звуковых фрагментов.

Широкую популярность получил кавер-проект Сильвена Шаво Down to the Bone. Манерным голосом крунера (привет Патрику Вульфу!) композитор поет известные мировые хиты Depeche Mode, Lykke Li и других исполнителей. При этом сами композиции меняются до неузнаваемости в его излюбленном стиле: ленивые переборы пианино, много электроники и псевдо-классические струнные партии, чей драматизм намерено утрирован. Вместе с Стефаном Гареном и Джоэлем Мера композитор является участником Ensemble 0, экспериментального оркестра с постоянно меняющимся составом участников. Сильвен Шаво часто работает над саундтреками для кино, но признается, что его характеру ближе сочинение музыки к танцевальным шоу.