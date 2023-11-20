В преемственных иерархиях французской сцены неоклассики и постклассики Доминик Шарпентье значится как последователь Яна Тирсена. Достаточно молодой и еще не опытный композитор, который имеет все шансы на развитие успешной международной карьеры. Первый серьезный шаг на этом пути Доминик сделал в 2018 году, с выходом саундтрека к фильму «Кондитер». Эта артхаусная лента немецко-израильского производства была отмечена критиками на фестивале в Карловых Варах. Режиссер картины Офир Рауль Грейзер лично пригласил Шарпентье. По его словам, музыка композитора идеально подчеркнула тонкий драматизм истории двух героев из совершенно разных культур.

Следом Доминик представил саундтрек к короткометражному фильму «Лабиринт» его подруги Светланы Трибулье. Эта работа так же пронзительно трагична, как и саундтрек к первому фильму. Что весьма удивляет. Ведь параллельно с музыкой для кино Шарпентье пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Впрочем, сам композитор просит судить о его реальном творческом почерке лишь по авторским работам.

Свой самый примечательный релиз — мини-альбом Chrysalide француз выпустил зимой 2019 года. Четыре экспериментальных пьесы — это интересная попытка смешать звонкое акустическое фортепиано и гулкие синтезаторные шумы. Композитор говорит, что таким образом он хочет создать оригинальную и очень личную музыкальную фактуру. Надо признать, что на этом релизе Шарпентье отлично управляется с электроникой. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Chrysalide — уже четвертый сольный релиз Доминика. Три первых его альбома, выпущенные в период с 2016 по 2018 годы звучат куда более традиционно. Ранний этап творчества француза обозначен вольной интерпретацией наследия Шуберта, Шопена и все того же Яна Тирсена.