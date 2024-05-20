Американский органист и композитор Кэмерон Карпентер — вундеркинд, виртуоз и одна из самых одиозных личностей на классической сцене. Обладатель феноменальной техники уже в 11 лет исполнял прелюдии и фуги из цикла «Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха, а во время обучения в школе искусств расшифровал более 100 основных оркестровых произведений для органа.

Признание и слава быстро нашли Карпентера. В возрасте 25 лет он уже начал давать концерты по всему миру, а спустя пару лет американский классический лейбл Telarc заключил с Кэмероном контракт на запись пяти альбомов. На первом из них музыкант представил свое видение произведений Шопена, Баха, Листа, Горовица, а также одну авторскую пьесу. За эту работу он был удостоен номинации на премию «Грэмми» в категории «Лучшее сольное инструментальное исполнение». Следующий лонгплей Карпентера Pictures at an Exhibition был записан в церкви Тринити в Нью-Йорке и стал еще более коммерчески успешным. Он состоял из аранжировки программной фортепианной работы Модеста Мусоргского и собственной импровизации композитора.

В последние несколько лет Карпентер выступает с уникальным органом, который смастерил своими руками. Он разработал портативный цифровой инструмент, имеющий почти неограниченный набор тональностей и расширенный диапазон педалей. Своими оригинальными решениями американец делает игру на церковном органе живой и захватывающей. Авторитетное издание The Guardian даже описывает его нестандартный стиль исполнения как гротеск. Карпентер презирает догмы, выступает против неприкосновенного статуса классической музыки и пропагандирует полную свободу. Будучи гениальным музыкантом, Кэмерон, тем не менее, выбрал путь поп-звезды. Он не стесняется рекламировать себя, записывает видео на YouTube, одевается как фрик и всячески культивирует собственную персону, при этом оставаясь до конца верным своему инструменту.