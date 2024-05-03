Ревностный сторонник инновационных подходов в композиторском искусстве Роберто Каччапалья находится в постоянном поиске чувственных материй между экспериментальной музыкой и академической традицией. Авторские сочинения виртуозного пианиста исследуют природу звука и дают почувствовать красоту окружающего мира, не теряя эмоциональной связи со слушателем.

Авторские сочинения пианиста исследуют природу звука и дают почувствовать красоту окружающего мира, не теряя эмоциональной связи со слушателем. История творчества Роберто Каччапалья наглядно доказывает: синергия электронной и классической музыки впервые случилась куда раньше, чем принято считать. Еще в конце 60-х годов выпускник Миланской консерватории имени Джузеппе Верди отправился в город Пиза, чтобы изучать применение компьютерных технологий в сфере музыки. Вместе с другими романтиками-новаторами итальянец ставил эксперименты: прогонял задом наперед фуги Баха на электронно-вычислительных машинах IBM размером с небольшой дом.

Первым молодого композитора заметил владелец немецкого лейбла Ohr Рольф-Ульрих Кайзер, которого за глаза называли «космическим курьером». Он познакомил Каччапалья с пионерами электронной музыки, группами Tangerine Dream и Popol Vuh. Вдохновленный идеями футуризма, Роберто сочинил свой первый альбом «Sonanze» (1975). Странная экспериментальная запись, о которой в те годы Каччапалья отзывался с иронией: «В моей музыке ничего не понять. Она настолько поверхностна, что и сказать о ней нечего».

С возрастом итальянский композитор не утратил интерес к электронике, но куда сильнее увлекся оперой и симфонической музыкой. Важнейший альбом в его карьере — «Quatro Tempo» — вышел в 2007 году. Вживую Каччапалья исполнил его с Королевским филармоническим оркестром, осуществив тем самым свою заветную мечту. После 40 с лишним лет карьеры итальянский композитор по-прежнему находится в отличной творческой форме, активно гастролирует и курирует собственную школу для молодых музыкантов. В 2016-м Каччапалья выпустил компиляцию-путешествие «Atlas» из 28 треков, в котором нашлось место реквиему по Дэвиду Боуи, такому же неуемному визионеру, эксцентрику и мечтателю, как и сам Роберто.

2018 год для итальянца выдался крайне насыщенным. Его музыку для своих рекламных кампаний выбрали модные дома Sonia Rykiel и Stella McCartney, а сам композитор значительно расширил географию гастролей. Особое место в плотном графике маэстро занял первый в его карьере тур по США с аншлаговыми выступлениями в самых престижных концертных залах, в числе которых Карнеги-холл в Нью-Йорке и знаменитый Театр Хербста в Сан-Франциско, где в 1945 году был подписан Устав Организации Объединенных Наций.