Список фильмов, к которым написал музыку Картер Бёруэлл на редкость разнообразен, если не сказать, эклектичен: от криминальной комедии «Залечь на дно в Брюгге» и подростковой саги про вампиров «Сумерки» до сюрреалистической сатиры «Быть Джоном Малковичем» и психологического хоррора «Ведьма из Блэр 2: Книга теней». Однако главный его вклад в мировой кинематограф на данный момент, безусловно, связан с тем фактом, что Бёруэлл — «композитор братьев Коэнов», причем начиная с их дебютной картины «Просто кровь» 1984 года.

Как ни удивительно, именно благодаря Коэнам Бёруэлл стал кинокомпозитором. Закончив в 1977 году Гарвард, где он изучал анимацию и электронную музыку, до 1987 года Бёруэлл занимался компьютерной наукой и программированием, не забывая при этом про свои занятия музыкой в качестве композитора и участника нью-йоркских постпанк-групп. Случайно познакомившись с Джоэлом и Итаном Коэнами, Бёруэлл предложил им для снятого фильма идею репетативных мелодических фраз с использованием фортепиано и синтезированных звуков, которые пришлись как нельзя кстати. С тех пор он написал музыку практически ко всем их фильмам, включая «Фарго», «Большой Лебовски» и «Старикам тут не место», полноценно участвуя в творческом процессе.

Метод Бёруэлла строится на контрастах и парадоксах. Так, минорная тема «Залечь на дно в Брюгге» служит идеальным проводником между комическим и драматическим элементами в персонажах и действии. Загадочная, леденящая музыка к «Фарго» придает сюжету масштаб эпической трагедии. При помощи компактного набора средств Бёруэлл вскрывает глубинную внутреннюю логику историй, добавляя человечности происходящим на экране мрачным событиям и тем самым многократно обогащая опыт просмотра фильма.