Практически все молодые композиторы итальянской сцены неоклассики на ранних этапах своей карьеры оказываются в густой тени популярности Людовико Эйнауди. Сравнения с мэтром почти неизбежны. Потому юные таланты, такие как Бруно Бавота, стараются сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Бруно действует по принципу «меньше романтичного мелодизма, больше смелых экспериментов». Окруженный множеством навесных педалей, эффектов и процессоров во время своих выступлений он порой полагается на чистую импровизацию. Зачастую Бруно создает музыку в режиме реального времени, что делает шоу итальянца интригующими и непредсказуемыми.

Бруно Бавота родом из Неаполя. Кажется, будто сама его музыка впитала морскую свежесть портового города. Критики говорят «средиземноморское поп-фортепиано», указывая на искристую легкость его солнечных звонких мелодий и теплую меланхолию минорных работ, словно созданных для теплых летних итальянских вечеров. В числе поклонников композитора значится известный итальянский режиссер Паоло Соррентино, автор картины «Великая красота». Он привлек Бруно к работе над саундтреком своего нашумевшего сериала «Молодой Папа». Бавота признается, что очень волновался, приступая к столь ответственной задаче. Он долго думал над тем, какой ему выбрать музыкальный вектор. Остановился на трех точках опоры: наследии любимых композиторов — Рюити Сакамото, Филипа Гласса и Майкла Наймана.

В послужном списке итальянца уже несколько номерных альбомов. Среди них наиболее выделяется RE_Cordis (2019), смелый эксперимент и поиск новых истин в бесконечной деконструкции препарированного пианино. Особого эффекта Бруно Бавота добивается в открывающем номере The Night of. Поступательное развитие стремительной мелодии, словно натянутый нерв или тонкий луч яркого света. На эту работу обратили внимание практически все весомые критики авангардной сцены. Она раскрывает совершенно новый потенциал Бруно — из юного романтика он метит в новые звезды серьезной экспериментальной сцены. В 2020 году композитор сочиняет пронзительную пьесу для финала документального фильма «Объятия» про итальянского судью Антонино Саэтта, который был убит «Коза ностра» вместе со своим сыном Стефано.