Питер Бродерик

Внутри постклассической сцены есть целый ряд молодых музыкантов, которые особенно популярны среди молодой аудитории, ориентированной на передовую музыку. К их числу можно отнести Нильса Фрама, Оулавюра Арналдса и, не в последнюю очередь, американского музыканта Питера Бродерика. Любимчик прессы, неутомимый экспериментатор – Бродерик популярен во многом благодаря своей страсти к коллаборациям с другими музыкантами. Среди самых известных проектов, в которых он участвовал – временный дуэт с давним приятелем Нильсом Фрамом Oliveray и датская электронная группа Efterklang, ради которой Питер покинул родной Орегон и временно переехал жить в Копенгаген.

Бродерика лишь условно можно отнести к постклассике и точно не стоит называть неоклассиком. Он, прежде всего, инди-фолк музыкант и только потом композитор. Круг музыкальных интересов Питера очень широкий. Он занимается переосмыслением творчества одного из непризнанных гениев поп-музыки XX века, Артура Расселла. Пробует себя в экспериментальной электронике вместе с голландским продюсером Machinefabriek. Наконец, Бродерик – резидент модного британского лейбла Erased Tapes, где регулярно выходят его сольные альбомы – вольной формы фортепианные импровизации и акустический эмбиент.

Питер говорит, что любит многообразие в музыке, но не склонен к эклектике в рамках отдельного релиза – слишком простой способ привлечь внимание. Он отмечает, что, несмотря на внушительный список реализованных проектов и выпущенных записей, не сделал пока и половины задуманного. А значит самое интересное в карьере Бродерика еще впереди.