Людовик Бурс — французский аранжировщик и кинокомпозитор. Помимо консерваторского образования, изучал джазовую музыку в Музыкальном центре информации в Париже. Карьера Людовика началась с написания музыки дли рекламы и озвучки короткометражек. Позже он выступал в качестве продюсера на альбомах нескольких французских исполнителей. Возможность поработать для полного метра Бурсу впервые предоставил режиссер Мишель Хазанавичюс. Композитор написал саундтрек для его картины «Мои друзья» в 1999 году, а затем и для двух его комедий: «Агент 117: Каир – шпионское гнездо» и «Агент 117: Затерянные в Рио».

Наибольшее признание Людовику принес черно-белый немой фильм Хазанавичюса «Артист», который сделал его обладателем наград «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и «Сезар». Кроме того, француз был включен в ряды членов Академии кинематографических искусств и наук. Саундтрек был записан при участии Брюссельской филармонии и стал идеальным дополнением к ленте, ностальгирующей по забытому периоду немого кино начала XX века. Легкие возвышенные композиции Бурса отдали дань произведениям легендарных голливудских композиторов Макса Стайнера и Франца Ваксмана. Также после ошеломительного успеха фильма саундтрек француза вышел в тираж на компакт-дисках. Расширенное издание включало дополнительный трек My Suicide, который он посвятил своему коллеге Бернарду Херрманну, знаменитому мастеру музыки для кино эпохи золотого века.

В работе над «Артистом» Людовику удалось добиться главного — сделать музыку полноценной частью сюжета наравне с изображением. Как и в любом фильме без звука, здесь она раскрывается в особом измерении, передавая каждую деталь, каждый нюанс и каждый виток рассказываемой истории. Дело в том, что в начале XX века кино часто озвучивалось пианистом или целым оркестром, которые играли музыку вживую прямо во время показа. В процессе написания саундтрека к «Артисту» Бурс учитывал эту характерную особенность картин того времени. Фильм Хазанавичюса вышел в 2011 году, после чего француз на несколько лет пропал с радаров, изредка принимая участие в записи музыки для малоизвестных фильмов. А в 2018 году написал саундтрек к нашумевшему российскому сериалу Петра Буслова «Домашний арест», над которым работал в студии мастеринга киноконцерна «Мосфильм».