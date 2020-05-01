Эцио Боссо - один из самых одаренных итальянских музыкантов своего поколения. Талант игры на пианино он открыл в раннем возрасте. Уже в четыре года мальчик впервые сел за инструмент, а к шести играл произведения классиков, которые с трудом давались пианистам на вступительных экзаменах в консерватории. Юного вундеркинда из Турина отправили на обучение в европейскую столицу классической музыки – Вену. Боссо был прилежным учеником и быстро начал большую сольную карьеру. В 16 лет он дебютировал в Париже в качестве солирующего пианиста в оркестре, после чего на Эцио обрушились множество предложений. Несколько лет он активно концертировал, набирался опыта, а после осел в Лондоне, где принял заманчивое предложение – стал художественным руководителем оркестра The London Strings.

В то же время Эцио начал осваивать профессию дирижера. В амплуа пианиста ему стало скучно. Вместе с опытом дирижера пришла новая амбиция – стать композитором. Эцио много писал, но долго не решался представить свои наработки на суд публики. Свой дебютный альбом 12 Rooms он выпустил только в 2015 году. Но всемирно известным композитора сделала вовсе не его музыка. Еще в 2011-м Эцио поставили страшный диагноз – склероз и мышечная недостаточность. Тело Боссо постепенно становилось парализованным. Вопреки недугу Эцио не бросил занятия музыкой и, как мог, продолжал карьеру. Его история послужила вдохновляющим примером для людей во всем мире. Эцио стал символом борьбы за жизнь и творческой страсти, о его судьбе пишут книги, статьи, выпускают сюжеты на радио и телевидении.