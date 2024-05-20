Благодаря прочному академическому базису, тонкому чувству стиля и неуемной страсти к новым технологиям лауреат Cannes Soundtrack Award Жан-Мишель Бле нашел идеальный баланс между классической музыкой и синтезированным звуком. В произведениях композитора тихое, кроткое звучание фортепиано в один момент способно превратиться в бурный неуправляемый поток энергии. В отрывистых нотах, многослойных структурах и благозвучных гармониях он находит путь к самоисцелению и спокойствию души, которым охотно делится со своим слушателем. Канадский композитор и пианист впервые выступит в России с программой лучших произведений.

Жан-Мишель Бле вырос в небольшом городке в провинции Квебек. В девять лет начал играть на семейном органе, спустя два года уже сочинял собственные пьесы и посещал уроки игры на фортепиано. На его широкий музыкальный кругозор и вкус оказали влияние композиторы эпохи романтизма, импрессионисты и минималисты. Важное место среди «учителей» занимает Сергей Рахманинов и выдающиеся современники, такие как Чилли Гонзалес и Ян Тирсен. В возрасте 17 лет одаренный юноша поступил в консерваторию Труа-Ривьер, но зашоренность академического образования быстро наскучила жаждущему свободы и экспериментов пианисту. На несколько лет он забросил музыку, отправился путешествовать по Европе и Южной Америке, работал в приюте, а затем переехал в Монреаль, где выучился на психолога и заново открыл для себя любовь к композиции и сцене.

Именно тогда его заметил независимый лейбл из Торонто Art & Craft. Студийный дебют «II» Бле записывал у себя в квартире на протяжении двух лет. Выпущенный в 2016 году альбом собрал более 50 миллионов прослушиваний, достиг первой строчки классического чарта Billboard в Канаде, получил несколько номинаций на престижную музыкальную премию Polaris и вошел в десятку лучших альбомов года по версии журнала Time. На следующий год Жан-Мишель вместе с продюсером CFCF принял участие в Red Bull Music Academy. По итогам сотрудничества музыкантов вышла EP «Cascades», за свое смелое сочетание фортепиано и электроники получившая восторженные отзывы от Pitchfork и Мэри Энн Хоббс с Radio 6. В том же году Бле выпустил совместную композицию с монреальской инди-фолк-певицей Common Holly и отправился в тур по Северной Америке и Европе. На своем втором альбоме «Dans Ma Main» (2018) Жан-Мишель продолжил объединять миры классической и электронной музыки и в конце года вернулся к акустическим истокам в EP «Eviction Sessions».

В 2019 году году Жан-Мишель выступил автором музыки к драме «Матиас и Максим» выдающегося режиссера Ксавье Долана, премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Картина была номинирована на главную награду, «Золотую пальмовую ветвь», а Жан-Мишель был удостоен почетного упоминания жюри Cannes Soundtrack Award за музыку к фильму. В настоящий момент канадский композитор готовит к выходу новый альбом, произведения из которого в том числе прозвучат на российских концертах композитора.