История успеха нидерландского пианиста Юпа Бевинга — яркий пример того, как современные технологии и средства коммуникации перевернули устои мира «высокой музыки», сделав его куда более демократичным и непредсказуемым. Много лет музыкант-любитель Юп Бевинг трудился в рекламной компании MassiveMusic, где занимался саунд-дизайном. Зарисовки на пианино он сочинял и записывал дома по ночам - хобби, отдушина, не более того. Однако ближе к сорокалетию Бевинга ждал сюрприз.

Свой первый альбом Solipsism (2015) он выпустил самиздатом, просто загрузил на Spotify. Релиз выстрелил, и сегодня на странице Юпа уже более 85 миллионов прослушиваний его произведений. Примерно столько же, как и на страницах Шопена или Равеля — любимых композиторов музыканта из Амстердама. Бевинг признается, что от осознания этого факта ему становится неловко. Он по-прежнему не считает себя профессиональным композитором. Зато музыканта всерьез воспринимает его издатель, культовый лейбл Deutche Grammophone. В момент сенсационного прорыва студийного дебюта немецкая компания выиграла схватку за контракт с Юпом и уже в 2017 году выпустила второй его альбом — Prehension.

Юп подходит к процессу сочинения с глубиной, присущей философам. В музыке он видит универсальный язык коммуникации, спасение в современном неспокойном мире. Обозреватели причисляют Бевинга к последователям Филипа Гласса. Бевинг же признает, что вдохновляется его работами, но собственную музыку находит куда более простой: «Мои альбомы — это по сути своей лаунж. Музыка для расслабления, созерцания, покоя. И не более того». В 2019 году Юп создал свой первый оригинальный саундтрек к фильму, драме «Земля обетованная» японского режиссера Такахисы Зезе, а спустя два года дополнил свое кинокомпозиторское портфолио фильмом «Мой папа — самолет» по роману-бестселлеру писательницы Антуанетты Боймер, которая одновременно выступила режиссером картины.