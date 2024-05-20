Илья Бешевли – концертирующий пианист, композитор, автор музыки к кино. Но так было не всегда. Сын красноярского композитора Валерия Бешевли, Илья не сразу принял решение идти по стопам отца. Обучение в музыкальной школе не вызвало у юноши должного энтузиазма. «Забыл ее как страшный сон», – вспоминает пианист в одном из интервью. Позднее он поступил на инженера-механика и в свободное от учебы время осваивал гитару. Наедине с пианино и аккордеоном Илья впервые открыл в себе сочинительский талант. Большой поклонник творчества композиторов-неоклассиков Людовико Эйнауди и Яна Тьерсена, Бешевли-младший пробовал сочинять музыку в схожем стиле.

Музыка Ильи Бешевли находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, наполнена экспрессией и драмой, свежестью и романтизмом. Сочинения молодого неоклассика отличают новаторский подход и легкость восприятия, они часто используются в кино. Родина потомственного композитора — Красноярск, поэтому тема природы и путешествий неизменно сопровождает его творчество. Мелодии Ильи проникают в самое сердце, открывая слушателю мир высоких чувств и страстей.

В 2014 году молодой композитор выпустил дебютный альбом “Night Forest”, а уже через год еще один – “Wanderer”. Трогательная, светлая, пронзительная музыка Ильи быстро нашла отклик у слушателя. Сам автор говорит, что его произведения понятны каждому человеку. Он в чистом виде неоклассик – сторонник ярких интонаций, выразительности и простоты. По-настоящему большую популярность композитору принесло сотрудничество с агентством и лейблом FBITS (сейчас Неоклассика), силами которого на его концерты собиралось большое количество людей. После прекращения сотрудничества с агентством, композитор переключился на более скромные залы и стал реже выступать. В данный момент композитор Илья Бешевли плотно работает над своим новым альбомом.