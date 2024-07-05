Мир неоклассики – вотчина одиночек, где многие артисты связаны между собой общими идеями, но настоящих единомышленников найти не так уж просто. Оттого коллективы в этом жанре – большая редкость. Интересные коллективы – случай почти уникальный. Один из них – Balmorhea (произносится как «Балморэй») под руководством композиторов Роба Лоу и Майкла Мюллера из американского города Остин. «Поэты своей Земли», Balmorhea не боятся использовать элементы традиционной американской музыки, чуждой серьезным композиторам. В их произведениях помимо классических инструментов можно услышать банджо и «народную скрипку».

Balmorhea прямо говорят, что вдохновляются музыкой итальянского неоклассика Людовико Эйнауди, но находят ей свое, сугубо американское прочтение. Жители диких прерий Техаса, они, как никто другой способны передать атмосферу этих мест – захватывающие дух просторы и, вместе с тем, перманентую тоску размеренной жизни вдали от бурной цивилизации. Первый альбом коллектива вышел в 2007 году. Он больше походил на традиционную инструментальную музыку: виолончель, контрабас, «подвешенные» мелодии. Со временем Balmorhea стали больше тяготеть к европейской музыке, вдохновляясь произведениями Макса Рихтера и Арво Пярта. В конечном счете, группа эволюционировала в сторону вязкого, минорного построка и неофолка с элементами классической музыки.