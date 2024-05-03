Вот уже 30 лет музыкальные критики теряются в домыслах, рассуждая о музыке Рене Обри. Нет ни единой внятной классификации тому самобытному, узнаваемому звучанию, что еще в 80-х в одиночку изобрел французский композитор. Впрочем, точного ответа на этот вопрос не может дать и он сам. Рене часто называет себя мультиинструменталистом и лишь потом сочинителем, а собственную музыку делит на две категории — импульс к танцу, импульс к мысли.

Танец действительно сыграл важную роль в карьере Рене. Всерьез заняться музыкой молодого гитариста-самоучку убедила известная танцовщица Каролин Карлсон. Она доверила Обри сочинение музыки для собственных постановок, и Рене не подвел. Слава о молодом композиторе быстро распространилась в кругах танцоров. В какой-то момент на талантливого парижанина обратила внимание сама Пина Бауш. Работа с ней — легендарным немецким хореографом – вселила в Рене уверенность и послужила толчком для начала сольной карьеры.

Музыка Обри за годы сильно менялась, но флер кабаре, танца, бурлеска, ночного Парижа оставил глубокий след на творчестве музыканта. Опираясь на классическую музыку, он смело и где-то даже авантюрно совмещает ее с праздничными мотивами аккордеона, банджо, флейты и, конечно, гитары, которой со временем овладел не хуже признанных мастеров фламенко. Примечательно, что с годами музыка Рене становилась все эксцентричнее. Его поздние альбомы (всего их более 20) — это авангардный микс из классики, этно, трип-хопа, диковинной электроники в духе группы Yello, оперы, эмбиента и прикладной музыки для кино, звучащей в произведениях Обри нарочито примитивно и старомодно.