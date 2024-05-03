Джованни Алеви

О таких людях принято говорить: человек-оркестр. Джованни Аллеви — удивительно продуктивный, разноплановый музыкант, пианист, дирижер и даже писатель. Один из самых влиятельных деятелей искусств в современной Италии. Его вклад в современную классическую музыку в разное время лично оценили Папа Франциск и Папа Бенедикт XVI.

Прорыв Аллеви случился в середине нулевых после двух кряду успешных альбомов No Concept (2005) и Joy (2006). Джованни начинал карьеру как пианист и композитор, но уже на следующем альбоме с символичным названием Evolution (2008) он расширил рамки своего творчества, пригласив для записи симфонический оркестр. Альбом получил платиновый статус в Италии. Закрепившись в статусе одного из самых значимых композиторов неоклассики у себя на родине и в Европе, Аллеви показал удивительную продуктивность. Практически каждый год — новый альбом, новая программа, смежные проекты. За десять лет Джованни попробовал себя во множестве разных стилей: произведения для мужского хора, опера, минимализм, околоджазовые зарисовки, трибьют и даже этническая музыка (Аллеви — большой поклонник китайской народной музыки).

В 2016 году Джованни Аллеви на некоторое время пропал из виду. Позже стало известно, что он укрылся от цивилизации на диком острове в Атлантическом океане, где провел несколько месяцев, занимаясь духовными практиками и медитацией. По возвращении композитор представил новый проект — «Концерт для фортепиано с оркестром №1» совместно с Оркестром Кентукки под управлением Джеффа Рида и известным американским пианистом Джеффри Бигелом, одним из лучших исполнителей Рахманинова и Листа в мире.