Сегодня в европейской классической музыке доминируют две школы — итальянская и немецкая. Немецкая школа развивает идеи минимализма, математического подхода к музыке, а итальянская предлагает ей контраргумент: у итальянских композиторов во главе угла всегда стоит торжество духа и живая эмоция, романтизм, мелодизм. Минималистам по душе термин постклассика, романтикам и мелодистам — неоклассика. Так повелось. Эти деления условны и спорны. Скорее общие ориентиры для слушателя. Многим издателям они, безусловно, помогают, но итальянскому композитору Федерико Альбанезе такого рода трактовки не с руки. Он родился и живет в Милане, но вовсе не «типичный молодой итальянский неоклассик», а потому сам предлагает верное определение — современная академическая музыка.

Впрочем, применить этот термин можно лишь к двум сольным альбомам композитора, которые выходили в середине 2010-х. «Волшебно!», «Чистое золото», «Одна из самых навязчиво красивых записей, которые вы только слышали» — критики не скупятся на комплименты. К 35 годам Федерико вырос в серьезного, авторитетного композитора, которому прочат большое будущее. В своей музыке он искусно совмещает классическую музыку, поп-гармонии и психоделию.

Федерико Альбанезе говорит, что секрет успеха его сольных альбомов скрыт в долгом поиске, через который он пришел к академической музыке. Композитор перепробовал себя во многих жанрах: играл в рок-группах, сочинял камерный инди-поп и классический кроссовер в рамках проекта La Blanche Alchemie с Джессикой Эйнауди, работал в кино, рекламе и даже на телевидении. Сегодня итальянец симпатизирует современной джазовой сцене и, вполне возможно, уже в скором будущем проявит себя в кардинально новом амплуа.