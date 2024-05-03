Пианистка, скрипачка и композитор из Брайтона Поппи Акройд попала на первые полосы ведущих музыкальных изданий лишь в 2017 году, спустя почти десять лет творческой карьеры. Ее мини-альбом Sketches взялся выпустить лейбл Бьорк One Little Indian. Исландская певица нечасто берется помогать другим музыкантам и предлагает издательство и поддержку только в тех случаях, когда находит исключительную музыку молодых артистов. Поппи Акройд внимание скандинавской поп-дивы заслужила сполна.

2010-е мисс Акройд посвятила в основном двум проектам – сольному под собственным именем и группе Hidden Orchestra, где она играет вместе с известным британским музыкантом Джо Ачисоном. Hidden Orchestra известны во всем мире - их издает статусный британский лейбл Tru Thoughts. В своей музыке коллектив совмещают множество разных стилей: даб, электронику, джаз, неоклассику, хип-хоп и построк.

До подписания контракта с лейблом Бьорк Поппи Акройд выпустила два сольных альбома: Escapement (2012) и Feathers (2014). Первый – торжество минимализма и неоклассики, хрупкие, интимные пасторали скрипки и пианино. Второй – чуть более эклектичный, на нем спектр струнных и клавишных инструментов уже шире. На концертах девушка играет на пианино и скрипке, использует семплеры и технику лайв-лупинга. В 2021 году увидел свет ее пятый альбом Pause об ощущении временной приостановки нормальной жизни, который она записала во время пандемии и вскоре после рождения первого ребенка.