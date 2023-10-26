О нас

Агентство «Неоклассика» — продюсерский центр, который занимается поддержкой современных форм интеллектуального искусства и формированием гармоничной культурной среды. По итогам 2022 года компания уверенно входит в тройку ведущих коммерческих организаторов культурных событий в России по масштабам своей деятельности: «Неоклассика» реализовала более 900 культурных проектов в 59 городах страны. В числе партнеров агентства — крупнейшие концертные залы и знаменитые композиторы современности. На базе агентства был создан собственный «Оркестр Неоклассика», цель которого — реализация просветительских и благотворительных проектов по популяризации классического и современного композиторского искусства. До 2020 года компания была известна как пионер жанра современной классической музыки, создавший и распространивший понятие «неоклассика». На протяжении 10 лет агентство занималось просветительской и промоутерской деятельностью, а также организацией гастролей известных композиторов, в том числе: Ludovico Einaudi, Olafur Arnalds, Fabrizio Paterlini, Wim Mertens и более 30 других. В агентстве работает более 60 человек, которых объединяет единое стремление — воплощать в жизнь высококачественные и многогранные культурные проекты и формировать благоприятную среду для разностороннего развития общества. В рамках программы корпоративной социальной ответственности компания регулярно сотрудничает с благотворительными фондами и социальными организациями РФ. Сегодня стратегия «Неоклассики» сосредоточена на продюсировании и организации широкого спектра культурных, просветительских и благотворительных мероприятий на территории России, а также экспансии на новые мировые рынки дружественных стран с целью культурного обмена и дальнейшего развития культурных связей. Компания активно продюсирует творческие идеи, основанные на наследии знаменитых российских композиторов. Премьера ряда таких специальных проектов состоялась в осенне-зимнем сезоне 2023 года.

Условия Оформление по ТК РФ

З/п от 100 000 до 200 000 руб + переработки, бонусы, преми

Звукозаписи и выступление на лучших площадках Требования Музыканты в возрасте от 21 до 35 лет

Имеющие высшее музыкальное образование, а также студенты старших курсов музыкальных вузов

АКТУАЛЬНЫЙ НАБОР:

ФОРТЕПИАНО, СКРИПКА, АЛЬТ, ЧЕЛЛО, АРФА, ФЛЕЙТА, ГИТАРА