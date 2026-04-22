CAGMO приглашает зрителей перенестись в мир Азерота - родину людей, дворфов, эльфов и других фэнтезийных существ, населяющих эту планету.

Концертная программа «Симфония Варкрафт» пропитана духом королевства Штормград, звуками боевых барабанов Оргриммара, а также чарующей атмосферой путешествия по Элвинскому Лесу. Вас ждут оригинальные саундтреки знаменитых композиторов Гленна Стэффорда, Рассела Брауэра и Джейсона Хэйса из Варкрафт 2, Варкрафт 3, Ворлд оф Варкрафт, Хартстоун.

Вот уже почти 30 лет Варкрафт (Warcraft) будоражит сердца фанатов по всему миру, оставаясь одной из самых популярных фэнтезийных вселенных. CAGMO подарит незабываемые впечатления и эмоции от возвращения в легендарный мир, сформированный бесконечным противостоянием Орды и Альянса.

За Азерот!