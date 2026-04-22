Оркестр CAGMO

Симфония Варкрафт

МоскваКЦ ЗИЛ
23.10
20:00Fr
с хором

О программе

CAGMO приглашает зрителей перенестись в мир Азерота - родину людей, дворфов, эльфов и других фэнтезийных существ, населяющих эту планету.

Концертная программа «Симфония Варкрафт» пропитана духом королевства Штормград, звуками боевых барабанов Оргриммара, а также чарующей атмосферой путешествия по Элвинскому Лесу. Вас ждут оригинальные саундтреки знаменитых композиторов Гленна Стэффорда, Рассела Брауэра и Джейсона Хэйса из Варкрафт 2, Варкрафт 3, Ворлд оф Варкрафт, Хартстоун.

Вот уже почти 30 лет Варкрафт (Warcraft) будоражит сердца фанатов по всему миру, оставаясь одной из самых популярных фэнтезийных вселенных. CAGMO подарит незабываемые впечатления и эмоции от возвращения в легендарный мир, сформированный бесконечным противостоянием Орды и Альянса.

За Азерот!

Список композиций

1 АКТ

1.
Warcraft
1:58
2.
Main Menu
1:23
3.
Human BGM 1
2:27
4.
Orc BGM 3
2:20
5.
Human BGM 2
2:03
6.
Orc BGM 4
2:17
7.
Blackrock & Roll
2:20
8.
Last Days of the Alliance
3:20
9.
Lion's Pride
2:21
10.
Echoes of the Past
1:55
11.
Stormwind
2:15
12.
Orgrimmar
1:46
13.
A Call To Arms
2:00
14.
Legends of Azeroth (Main Title)
2:41
15.
Ironforge
1:27
16.
Lament of the Highborne
2:56
17.
Arthas, My Son
3:12
17 Композиций ~ 40 Минут

2 АКТ

1.
Pull up a Chair
2:19
2.
Night Song
2:38
3.
Anduin's Theme
3:10
4.
Slaughtered Lamb
2:32
5.
The Way of Monk
2:55
6.
Light In The Darkness
4:32
7.
Salty Sailor
2:34
8.
Jaina
4:08
9.
Through the Roof of the World (Main Title)
11:25
10.
Take To The Skies
2:37
11.
The War Within
2:36
12.
Invincible
3:06
12 Композиций ~ 45 Минут
29 Композиций85 Минут
