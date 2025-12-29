Оркестр CAGMO

Симфония Undertale + Deltarune

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
25.02
19:00We
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из культовых игр Undertale и Deltarune — «Симфония Undertale + Deltarune» в исполнении оркестра.

В 2025 году Undertale отмечает своё 10-летие. Эта компьютерная игра от американского разработчика и композитора Тоби Фокса завоевала сердца миллионов игроков благодаря своей неповторимой атмосфере, харизматичным персонажам, трогательному сюжету и полюбившемуся саундтреку, написанному разработчиком самостоятельно. Фокс продолжил эту традицию в Deltarune, создав более масштабный проект с новым сюжетом и героями, но сохранив фирменное сочетание юмора, драмы и великолепной музыки.

Саундтреки обеих игр поражают разнообразием: лёгкие и тёплые мелодии сменяются напряжёнными композициями, драматические эпизоды переплетаются с ироничными и игривыми темами. Оркестровые аранжировки CAGMO придадут этим произведениям новую силу и глубину, сохраняя их эмоциональность и атмосферу.

Приглашаем вас на концерт «Симфония Undertale + Deltarune» — незабываемое музыкальное путешествие в миры Тоби Фокса в исполнении оркестра CAGMO!

Список композиций

UNDERTALE

1.
Once Upon a Time
1:28
2.
Start Menu
0:32
3.
Ruins
1:32
4.
Home
2:02
5.
Heartache
1:48
6.
sans.
0:48
7.
Snowdin Town
1:16
8.
Bonetrousle
0:57
9.
Waterfall
4:04
10.
Spear of Justice
1:55
11.
Metal Crusher
1:03
12.
Spider Dance
1:46
13.
CORE
2:44
14.
Fallen Down
2:30
15.
Hopes and Dreams
3:01
16.
Death By Glamour
2:14
17.
Undertale
6:21
18.
ASGORE
2:53
19.
Your Best Nightmare
4:00
20.
Finale
1:51
21.
An Ending
3:28
22.
Last Goodbye
2:15
23.
Battle Against a True Hero
2:36
24.
MEGALOVANIA
2:57
24 Композиции ~ 60 Минут

DELTARUNE

1.
The Legend
1:51
2.
Rude Buster
1:16
3.
Field of Hopes and Dreams
2:42
4.
Vs. Susie
1:21
5.
Chaos King
1:46
6.
THE WORLD REVOLVING
1:46
7.
My Castle Town
2:08
8.
A CYBER'S WORLD?
2:46
9.
Smart Race
2:09
10.
Pandora Palace
1:46
11.
Attack the Killer Queen
2:00
12.
BIG SHOT
2:26
13.
Raise Up Your Bat
2:14
14.
TV World
2:09
15.
It's TV Time!
2:45
16.
Black Knife
1:57
17.
Dark Sanctuary
1:46
18.
Dark Zone
2:18
19.
Hammer of Justice
2:13
20.
GUARDIAN
3:46
20 Композиций ~ 45 Минут
44 Композиции105 Минут
