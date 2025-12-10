афишаРейтинг
9.4
Оркестр CAGMO

Симфония Ведьмак при свечах

Ростов-на-ДонуДК Ростсельмаш
20.11
18:00Fr
Включить

с вокалом

при свечах

новые треки

ностальгия

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 140 000+
ОписаниеТреклист альбомвидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр – «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала.

Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. «Симфония Ведьмак при свечах» – это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной.

Билеты

Список композиций

1.
The Trail
2:49
2.
Geralt of Rivia
2:22
3.
Commanding the Fury
2:08
4.
Silver For Monsters
2:25
5.
Whispers of Oxenfurt
2:34
6.
Widow-maker
2:10
7.
Kaer Morhen
2:35
8.
Witch Hunters
2:40
9.
Steel for Humans
1:27
10.
Cloak and Dagger
2:46
11.
Welcome, Imlerith
2:45
12.
The Song of the Sword–Dancer
2:12
13.
The Hunt is Coming
2:05
14.
The Wolf And The Swallow
2:36
15.
The Shrieker Contract
1:43
16.
Ladies of the Woods
1:51
17.
Hunt Or Be Hunted
3:09
18.
The Fields of Ard Skellig
2:25
19.
Hearts Of Stone
2:53
20.
You're... Immortal?
2:54
21.
Mystery Man
2:40
22.
Blood and Wine
2:57
23.
For Honor! For Toussaint!
2:04
24.
Vivienne
1:35
25.
On the Champs-Désolés
2:02
26.
The Mandragora
1:54
27.
The Slopes Of The Blessure
2:16
28.
Priscilla’s song
3:22
28 Композиций ~ 70 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402