CAGMO представляет концертную программу по мотивам одной из самых популярных игр – «Симфония Ведьмак при свечах» в исполнении струнного оркестра с участием вокала.

Легендарная ролевая игра «Ведьмак 3: Дикая Охота» знаменита не только богатым наполнением, но и завораживающим саундтреком. Эпические мелодии игры стали неотъемлемой частью фэнтезийного мира, созданного по мотивам серии романов Анджея Сапковского.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат уникальные аранжировки музыкальных тем знаменитой RPG, вдохновленные культурой древних славян. Этническое звучание струнного оркестра, флейты и яркого вокала перенесет зрителей в атмосферу мрачного Континента, позволяя заново прочувствовать захватывающий сюжет и историю игрового мира. «Симфония Ведьмак при свечах» – это настоящий подарок всем поклонникам этой удивительной вселенной.