Санкт-ПетербургКолизей Арена
02.10
19:00Th
"Cимфония The Elder Scrolls концерт в исполнении Оркестра CAGMO в Санкт-Петербург

с хором

О программе

CAGMO представляет концертную программу, посвященную уникальной игровой вселенной — «Симфония The Elder Scrolls» в исполнении симфонического оркестра и хора.

Музыкальные темы серии The Elder Scrolls, написанные композитором Джереми Соулом, вдохновили не одно поколение игроков на захватывающие и полные опасностей приключения по открытому фэнтезийному миру.

В исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO прозвучат саундтреки из главных частей The Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion, Skyrim. Авторские аранжировки самых значимых композиций погрузят в фантастический мир игры. Вдохновляющие музыкальные темы позволят почувствовать себя искателем приключений на Вварденфелле, перенестись в Имперский город провинции Сиродиил и насладиться видами заснеженных горных просторов провинции Скайрим. Оркестровое исполнение эпических саундтреков при участии хора передаст завораживающую красоту игры, а неповторимую атмосферу континента Тамриэль подчеркнет звучание арфы и флейты.

Концертная программа «Симфония The Elder Scrolls» — это возможность стать героем музыкального мира любимой серии игр вместе с CAGMO!

Список композиций

1.
Nerevar Rising
1:56
2.
Peaceful Waters
3:07
3.
Caprice
3:28
4.
Knight's Charge
2:07
5.
The Road Most Travelled
3:16
6.
Harvest Dawn
2:51
7.
King and Country
4:06
8.
Wings of Kynareth
3:30
9.
Watchman's Ease
2:05
10.
Auriel's Ascension
3:05
11.
Around the Fire
3:10
12.
Secunda
2:03
13.
Far Horizons
5:23
14.
Tooth and Claw
1:50
15.
Ancient Stones
4:46
16.
Steel on Steel
1:45
17.
Aurora
7:18
18.
The Streets of Whiterun
4:06
19.
Dragonborn
3:58
20.
From Past to Present
5:04
20 Композиций ~ 70 Минут
