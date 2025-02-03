CAGMO представляет концертную программу по мотивам легендарных хитов ливерпульской четверки – «Симфония Битлз при свечах».

На песнях The Beatles выросло не одно поколение. На протяжении многих лет творчество группы продолжает оставаться понятным и близким слушателям по всему миру, независимо от возраста и увлечений.

CAGMO приглашает послушать «Let It Be», «Yellow Submarine», «Yesterday» и другие известные произведения The Beatles в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. Особенный стиль и уникальность композиций подчеркнет флейта, которая придаст песням группы трогательное инструментальное звучание. Сотни свечей создадут незабываемую атмосферу.

Созданная с большим уважением к авторам «Симфония Битлз при свечах» тронет до глубины души каждого, кто знаком с творчеством Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона.