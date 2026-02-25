CAGMO представляет новую яркую концертную программу по музыке культовой группы — «Симфония The Prodigy» в исполнении симфонического оркестра и вокала.

На сцене зрители увидят дирижёра CAGMO, который не только руководит оркестром, но и берёт на себя часть вокальных партий, передавая характерные интонации Кита Флинта и Максима Реалити.

Зрителей ждёт смелая интерпретация музыки The Prodigy — знаковые композиции группы прозвучат с узнаваемыми энергией и ритмом, но в новом многогранном симфоническом исполнении.

Приглашаем услышать уникальное исполнение легендарных треков The Prodigy на концерте оркестра CAGMO!