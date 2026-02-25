Оркестр CAGMO

О программе

CAGMO представляет новую яркую концертную программу по музыке культовой группы — «Симфония The Prodigy» в исполнении симфонического оркестра и вокала.

На сцене зрители увидят дирижёра CAGMO, который не только руководит оркестром, но и берёт на себя часть вокальных партий, передавая характерные интонации Кита Флинта и Максима Реалити.

Зрителей ждёт смелая интерпретация музыки The Prodigy — знаковые композиции группы прозвучат с узнаваемыми энергией и ритмом, но в новом многогранном симфоническом исполнении.

Приглашаем услышать уникальное исполнение легендарных треков The Prodigy на концерте оркестра CAGMO!

Список композиций

1.
Mindfields
5:39
2.
Funky Sh*t
5:21
3.
You'll Be Under My Wheels
3:57
4.
Spitfire
5:07
5.
Medusa's Path
6:08
6.
Omen
3:36
7.
Invaders Must Die
3:17
8.
Firestarter
3:47
9.
Out of Space
5:02
10.
Smack My B*tch Up
5:42
11.
No Good
6:17
12.
Voodoo People
6:27
13.
Breathe
5:36
13 Композиций ~ 70 Минут
