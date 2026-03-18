Солисты оркестра CAGMO

Симфония Неоклассики

ТюменьДК Нефтяник
21.05
19:00Th
виртуозы

премьера

Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

Новая концертная программа «Симфония Неоклассики» в исполнении солистов Оркестра CAGMO при свете свечей.

На концерте вы услышите музыку самых значимых композиторов современной классики в исполнении струнного квартета и фортепиано. Среди композиций: Людовико Эйнауди из «1+1», Ханс Циммер из «Интерстеллар», Макс Рихтер из «Остров Проклятых», Ян Тирсен из «Амели», Филип Гласс из «Шоу Трумана», Дзё Хисаиси из «Кикуджиро», Абель Коженёвски из «МЫ. Верим в любовь», Рюити Сакамото из «Вавилон», а также уникальные аранжировки композиций Ли Рума, Оулавюра Арналдса и Фабрицио Патерлини.

Билеты

Список композиций

1.
Ólafur Arnalds — Near Light
3:28
2.
Fabrizio Paterlini — Wind Song
2:28
3.
Fabrizio Paterlini — Rue des trois frères
1:51
4.
Roberto Cacciapaglia — Moscow River
3:22
5.
Florian Christl — Close Your Eyes
3:48
6.
Florian Christl — Encore
2:10
7.
Yiruma — River Flows In You
3:31
8.
Ryuichi Sakamoto — Bibo No Aozora
6:28
9.
Joe Hisaishi — Summer
2:33
10.
Joe Hisaishi — Hana-Bi
3:47
11.
Yann Tiersen — La valse d'Amélie
2:00
12.
Abel Korzeniowski — Charms
4:03
13.
Abel Korzeniowski — Dance For Me Wallis
3:08
14.
Philip Glass — Truman Sleeps
2:38
15.
Max Richter — On the Nature of Daylight
6:14
16.
Max Richter — November
5:41
17.
Hans Zimmer — Cornfield Chase
2:07
18.
Ludovico Einaudi — Fly
4:41
19.
Ludovico Einaudi — Experience
4:41
19 Композиций ~ 80 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиКоронавирус (COVID-19)
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402