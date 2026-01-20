Оркестр CAGMO

Симфония Лана Дель Рей и Адель при свечах

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу, посвященную двум легендарным поп-дивам современности — «Симфония Лана Дель Рей и Адель» — в исполнении симфонического оркестра и фортепиано при свете свечей.

В первом акте прозвучит меланхоличная, чувственная и атмосферная музыка Ланы Дель Рей. В программе: Summertime Sadness, Diet Mountain Dew, Young And Beautiful, Chemtrails Over The Country Club, Born To Die, West Coast, Dark Paradise, Art Deco, Brooklyn Baby, Salvatore, Video Games.

Во втором акте — музыка Адель: искренняя, эмоциональная и глубоко выразительная. В программе: Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain, Hometown Glory, Hello, Someone Like You, Skyfall, Love In The Dark, When We Were Young, Chasing Pavements, Send My Love (To Your New Lover), Easy On Me.

Откройте для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.

Список композиций

1.
LANA DEL REY - Diet Mountain Dew
3:42
2.
LANA DEL REY - West Coast
4:16
3.
LANA DEL REY - Salvatore
4:41
4.
LANA DEL REY - Art Deco
4:55
5.
LANA DEL REY - Born To Die
4:45
6.
LANA DEL REY - Chemtrails Over The Country Club
4:31
7.
LANA DEL REY - Dark Paradise
3:42
8.
LANA DEL REY - Young And Beautiful
3:56
9.
LANA DEL REY - Summertime Sadness
4:25
10.
ADELE - Love In The Dark
4:46
11.
ADELE - Send My Love (To Your New Lover)
3:43
12.
ADELE - Someone Like You
4:20
13.
ADELE - Hometown Glory
4:31
14.
ADELE - Hello
4:55
15.
ADELE - Set Fire to the Rain
4:03
16.
ADELE - Skyfall
4:46
17.
ADELE - Rolling in the Deep
3:48
17 Композиций ~ 80 Минут
