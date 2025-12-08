Оркестр CAGMO

Cимфония Queen при свечах

КировВятская филармония
17.02
19:00Tu
О программе

CAGMO представляет концертную программу по творчеству величайшей в истории «королевской» рок-группы – «Симфония Queen при свечах».

Песни легендарной группы 70-х знает даже самое молодое поколение. Гениальные композиции Queen живут более 40 лет и до сих пор являются уникальными для музыкальной индустрии.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат самые значимые хиты Queen. Яркое экспериментальное звучание, разнообразие жанров и стилей группы обретёт новое прочтение в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. Особую мелодичность инструментальных композиций подчеркнёт труба, а мощь и харизму культовых песен передадут ритмичные ударные.

«Симфония Queen при свечах» – это возможность насладиться оркестровым звучанием неподвластной времени музыки вместе с CAGMO!

В программе концерта: «We Will Rock You», «Don't Stop Me Now», «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On» и многие другие хиты.

Список композиций

1.
We Will Rock You
1:35
2.
Another One Bites The Dust
3:34
3.
Friends Will Be Friends
5:59
4.
I Was Born To Love You
4:50
5.
Radio GaGa
4:32
6.
Don't Stop Me Now
3:29
7.
Under Pressure (feat. David Bowie)
4:05
8.
I Want It All
4:02
9.
A Kind Of Magic
4:24
10.
Somebody To Love
4:57
11.
I Want To Break Free
3:18
12.
We Are The Champions
2:59
13.
Bohemian Rhapsody
5:54
14.
Who Wants To Live Forever
4:55
15.
The Show Must Go On
4:23
15 Композиций ~ 65 Минут
