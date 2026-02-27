Оркестр CAGMO

Симфония Наруто - большой концерт

Санкт-ПетербургДворец Белосельских-Белозерских
22.04
19:00
с хором

2 часа

О программе

CAGMO представляет концертную программу по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто».

Удивительная история Наруто и его друзей до сих пор привлекает внимание зрителей своей уникальностью, глубоким сюжетом и яркими персонажами. Особые музыкальные темы, опенинги и эндинги аниме без сомнения знакомы каждому поклоннику мира Шиноби.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные темы из аниме «Наруто». Эпический саундтрек в оригинальных авторских аранжировках передаст атмосферу героических приключений и доблестных поступков главных героев.

Концертная программа «Симфония Наруто» для оркестра и хора – это возможность погрузиться в мир дружбы и мудрости знаменитого аниме. Особое звучание композиций подчеркнет яркий вокал, а мощь и динамику сражений передадут электрогитара и ударные.

Пришло время отправиться в музыкальный путь Наруто к признанию и мечте вместе с CAGMO!

Список композиций

1 АКТ

1.
Haruka Kanata
4:02
2.
NARUTO Main Theme
4:25
3.
The Rising Fighting Spirit
1:37
4.
Afternoon of Konoha
1:42
5.
Strong And Strike
2:07
6.
Orochimaru's Theme
2:33
7.
Heavy Violence
3:10
8.
Hakubo
1:33
9.
Homecoming
1:50
10.
Flow
3:56
11.
I've Seen Too Much
2:01
12.
Reverse Situation
4:01
13.
Douten
3:03
14.
Blue Bird
3:38
15.
Emergence of Talents
2:13
16.
Rising Dragon
2:23
17.
Akatsuki
2:02
18.
Sadness and Sorrow
2:59
19.
Wind
3:40
19 Композиций ~ 55 Минут

2 АКТ

1.
Lovers
3:42
2.
Hyouhaku
2:44
3.
Deidara's Theme
2:33
4.
Senya (Itachi Theme)
2:06
5.
Shippuden
2:05
6.
Hitotsuba Chikara
2:01
7.
Crimson Flames
1:49
8.
Departure to the Front Lines
2:07
9.
Sasori Theme
2:04
10.
Sign
1:33
11.
Girei
2:14
12.
Early Summer Rain
3:27
13.
Uchiha Madara Theme
1:38
14.
Decision
3:15
15.
Aikouhenno
2:01
16.
Yogensha
1:38
17.
Obito no Theme
2:36
18.
Zetsu's Theme
2:35
19.
Kaguya Otsutsuki
2:33
20.
Martyr
3:15
21.
Gentle Hands
3:15
21 Композиция ~ 55 Минут
40 Композиций110 Минут
