Оркестр CAGMO

Симфония Наруто

МоскваДом Кино
31.03
18:00Su
Мероприятие
прошло
"Симфония Наруто концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва
Следующий концерт
15.09
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто».

Удивительная история Наруто и его друзей до сих пор привлекает внимание зрителей своей уникальностью, глубоким сюжетом и яркими персонажами. Особые музыкальные темы, опенинги и эндинги аниме без сомнения знакомы каждому поклоннику мира Шиноби.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат главные темы из двух сезонов Наруто. Эпический саундтрек в оригинальных авторских аранжировках передаст атмосферу героических приключений и доблестных поступков главных героев.

Концертная программа «Симфония Наруто» для фортепиано, струнного оркестра и флейты – это возможность погрузиться в мир дружбы и мудрости знаменитого аниме. Особое звучание композиций подчеркнет яркий вокал, а мощь и динамику сражений передаст электрогитара и ударные.

Пришло время отправиться в музыкальный путь Наруто к признанию и мечте вместе с CAGMO!

Список композиций

1.
Haruka Kanata
4:02
2.
NARUTO Main Theme '16
4:25
3.
Strong And Strike
2:07
4.
Sadness and Sorrow
2:59
5.
Blue Bird
3:38
6.
Sasuke's Theme
1:51
7.
I've Seen Too Much
2:01
8.
Rock Lee's Theme
2:07
9.
Heavy Violence
3:10
10.
Shippuden
2:05
11.
Douten
3:03
12.
Homecoming
1:50
13.
Departure to the Front Lines
2:07
14.
Akatsuki
2:02
15.
Emergence of Talents
2:13
16.
Reverse Situation
4:01
17.
Rising Dragon
2:23
18.
Girei
2:14
19.
Early Summer Rain
3:27
20.
Sign
1:33
21.
Zetsu's Theme
2:35
22.
Martyr
3:15
23.
Purge Goddess
1:45
24.
Itachi Uchiha
2:14
25.
Gentle Hands
3:15
26.
Wind
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X:XX Мин
26 Композиций ~ 65 Минут

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