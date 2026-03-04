CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи МТВ (MTV) — «Симфония МТВ» в исполнении оркестра при свете свечей.

В программе: Eminem / Эминем, Madonna / Мадонна, Beyoncé / Бейонсе, The Black Eyed Peas / Блэк Айд Пис, Nelly Furtado / Нелли Фуртадо, Gorillaz / Гориллаз, The Cranberries / Крэнберрис, Red Hot Chili Peppers / Ред Хот Чили Пепперс, Haddaway / Хаддавей, Moby / Моби, Chris Isaak / Крис Айзек, a-ha / а-ха, The Cardigans / Кардиганс, Britney Spears / Бритни Спирс, Eurythmics / Юритмикс, Robbie Williams / Робби Уильямс, R.E.M. / Ар-И-Эм, No Doubt / Ноу Даут, Depeche Mode / Депеш Мод, Rick Astley / Рик Эстли, Justin Timberlake / Джастин Тимберлейк.

МТВ (MTV) — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи МТВ зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO.

Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!