Оркестр CAGMO

Симфония МТВ при свечах

МоскваРАМ им. Гнесиных
22.05
20:00Fr
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу-ретроспективу культовой эпохи МТВ (MTV) — «Симфония МТВ» в исполнении оркестра при свете свечей.

В программе: Eminem / Эминем, Madonna / Мадонна, Beyoncé / Бейонсе, The Black Eyed Peas / Блэк Айд Пис, Nelly Furtado / Нелли Фуртадо, Gorillaz / Гориллаз, The Cranberries / Крэнберрис, Red Hot Chili Peppers / Ред Хот Чили Пепперс, Haddaway / Хаддавей, Moby / Моби, Chris Isaak / Крис Айзек, a-ha / а-ха, The Cardigans / Кардиганс, Britney Spears / Бритни Спирс, Eurythmics / Юритмикс, Robbie Williams / Робби Уильямс, R.E.M. / Ар-И-Эм, No Doubt / Ноу Даут, Depeche Mode / Депеш Мод, Rick Astley / Рик Эстли, Justin Timberlake / Джастин Тимберлейк.

МТВ (MTV) — легендарный музыкальный канал, ставший отправной точкой для многих мировых звёзд и оказавший значительное влияние на развитие современной поп-культуры. Знакомые каждому хиты золотой эпохи МТВ зазвучат по-новому в оригинальных аранжировках оркестра CAGMO.

Приглашаем вас услышать легендарные хиты в новом прочтении на концерте оркестра CAGMO!

Список композиций

1 АКТ

1.
Eurythmics — Sweet Dreams
4:20
2.
Depeche Mode — Enjoy the Silence
4:20
3.
a-ha — Take on Me
3:49
4.
Rick Astley — Never Gonna Give You Up
3:34
5.
Haddaway — What Is Love?
4:01
6.
Moby — Porcelain
3:12
7.
Chris Isaak — Wicked Game
4:47
8.
Robbie Williams — Supreme
4:22
9.
Madonna — Frozen
5:29
10.
R.E.M. — Losing My Religion
4:54
11.
The Cardigans — My Favourite Game
3:37
11 Композиций ~ 47 Минут

2 АКТ

1.
The Cranberries — Zombie
5:07
2.
Red Hot Chili Peppers — Californication
5:29
3.
No Doubt — Don't Speak
4:23
4.
Gorillaz — Clint Eastwood
5:41
5.
Britney Spears — Toxic
3:32
6.
Beyoncé — Halo
3:45
7.
Eminem — Lose Yourself
5:20
8.
Justin Timberlake — Cry Me a River
4:48
9.
Nelly Furtado — Say It Right
3:35
10.
The Black Eyed Peas — Let's Get It Started
3:38
10 Композиций ~ 45 Минут
21 Композиция92 Минуты
Похожие концерты

