CAGMO Rock Orchestra представляет концертную программу по мотивам творчества одной из самых ярких групп в мировой истории рока.

Metallica – легендарная группа, покорившая своим фирменным стилем не одно поколение слушателей. Суровые темпы ранних времен, брутальность звучания и мелодичность, сложные смыслы и живые эмоции обрели новое прочтение в исполнении CAGMO Rock Orchestra. Сочетание симфонического звучания с яркими мотивами и экспрессией «металлических» композиций, найдет отклик в сердце каждого, кто знаком с творчеством группы.

«Инструметаллика: Симфония Металлика» – это уникальная возможность ощутить энергетику легендарной рок-группы в исполнении камерного симфонического оркестра.

В программе концерта любимые и бессмертные хиты в оригинальных симфонических аранжировках: Nothing Else Matters, The Unforgiven, Enter Sandman и многие другие.