О программе
CAGMO представляет новую концертную программу по хитам короля поп-музыки — «Симфония Майкла Джексона» в исполнении оркестра при свете свечей.
Оркестровые аранжировки CAGMO по-новому раскроют знакомые хиты, сохраняя при этом фирменный стиль Майкла Джексона.
В программе: Billie Jean, Earth Song, Beat It, Black or White, Heal the World, They Don’t Care About Us, You Are Not Alone, Smooth Criminal, Give In to Me, In the Closet, Stranger in Moscow, Thriller, Remember the Time, Bad, Say Say Say.
Приглашаем услышать легендарные треки по-новому вместе с оркестром CAGMO!