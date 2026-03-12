Посещение мероприятия является риском, который принимает на себя владелец билета. Проход на мероприятие начинается в соответствии с правилами площадки. Вход на мероприятие осуществляется строго по билетам. Места занимаются в соответствии с купленными билетами. Опоздавшие зрители могут потерять право на место, указанное в билете. Билеты необходимо сохранять до конца мероприятия и предъявлять по первому требованию администрации и охраны. Зрители обязаны соблюдать правила установленные организаторами мероприятия. Запрещается проходить на мероприятие с огнестрельным, холодным, газовым оружием, пиротехникой всех видов, колющими и режущими предметами, легковоспламеняющимися жидкостями, крупногабаритными и пачкающими предметами, проносить в зал любую стеклянную тару, а также напитки. Запрещается производить фото-,кино-, и видеосъёмку! Лица, нарушающие установленные правила, будут удаляться из зала без компенсации стоимости билета. Администрация не несёт ответственности за билеты, приобретённые в неустановленных местах. Во время проведения мероприятия просьба отключать все средства мобильной связи. При отмене мероприятия билеты подлежат возврату в 10-ти дневный срок организаторам мероприятия. Информация профилактического характера на случай пожара: при срабатывании пожарной тревоги просьба не игнорировать сигнал — он может предупреждать о реальной угрозе; сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь панике; для эвакуации используйте ближайшие запасные или аварийные выходы; обращайте внимание на схемы эвакуации и следуйте указаниям сотрудников; при необходимости помогайте окружающим; если вы выходите последними из зала или фойе, закройте за собой двери для замедления распространения огня; при прохождении через задымлённые или горящие участки прикрывайте открытые части тела одеждой и передвигайтесь пригнувшись; во избежание вдыхания горячего воздуха прикрывайте рот и нос тканью или рукой.