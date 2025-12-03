афишаРейтинг
9.4
Оркестр CAGMO

Симфония Линкин Парк при свечах

ХабаровскГДК Хабаровск
19.03
19:00Th
Включить

при свечах

ностальгия

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 100 000+
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

Камерный состав CAGMO представляет уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы.

С Linkin Park знакомы даже те, кто не является поклонником жанра рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил глубокий след в сердце каждого поклонника группы.

В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона.
В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции.

«Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных – это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.

Билеты

Список композиций

1.
Session
2:23
2.
Faint
2:44
3.
Breaking the Habit
4:00
4.
A Place for My Head
3:04
5.
From the Inside
2:54
6.
My December
4:20
7.
Castle Of Glass
4:30
8.
Lost in the echo
3:37
9.
Burn It Down
3:45
10.
New Divide
4:28
11.
Leave Out All The Rest
3:29
12.
Bleed It Out
2:44
13.
Runaway
3:04
14.
One Step Closer
2:37
15.
Somewhere I Belong
3:34
16.
Papercut
3:04
17.
Crawling
3:29
18.
In the End
3:39
19.
What I've Done
3:25
20.
One More Light
4:15
21.
Numb
3:06
21 Композиция ~ 75 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402