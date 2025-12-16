Солисты оркестра CAGMO

Сны Людовико Эйнауди при свечах

СамараДом офицеров им. К.Е. Ворошилова
16.04
19:00Th
Наизусть

Солисты

при свечах

Скоро повышение цены
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» в виртуозном исполнении наизусть первыми номерами оркестра CAGMO.

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.

В исполнении солистов оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.

Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, первые номера оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Солисты оркестра: Марина Нилова (фортепиано), Михаил Родионов (виолончель), Софья Сидорова (скрипка), Валерия Конарева (альт).

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO!

Список композиций

1.
Experience
5:15
2.
Fly
4:41
3.
Nuvole Bianche
5:58
4.
Swordfish
3:38
5.
Walk
3:28
6.
Petricor
6:35
7.
Ora
7:53
8.
Monday
5:55
9.
Underwood
4:13
10.
Andare
6:57
11.
Tu Sei
6:35
11 Композиций ~ 62 Минуты
