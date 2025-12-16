Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» в виртуозном исполнении наизусть первыми номерами оркестра CAGMO.

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.

В исполнении солистов оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.

Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, первые номера оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Солисты оркестра: Марина Нилова (фортепиано), Михаил Родионов (виолончель), Софья Сидорова (скрипка), Валерия Конарева (альт).

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO!