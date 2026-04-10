Новая концертная программа «Сны Людовико Эйнауди при свечах» в виртуозном исполнении наизусть первыми номерами оркестра CAGMO.

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.

УНИКАЛЬНЫЕ АРАНЖИРОВКИ

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов»



- Людовико Эйнауди об оригинальных аранжировках CAGMO

В исполнении солистов оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.

Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, первые номера оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO!