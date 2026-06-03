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8.8
Оркестр CAGMO

Официальное шоу Симфония Король и Шут

ПензаПензенская филармония
08.10
19:00Th
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с хором

популярное

официальное шоу

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 500 000+
ОписаниеТреклист альбомвидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении камерного оркестра и хора.

Хоровое звучание оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.

В программу концерта входят песни из предыдущих программ, включая: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Билеты

Список композиций

1.
Садовник
3:42
2.
Дурак и молния
1:54
3.
Охотник
2:36
4.
Валет и дама
3:31
5.
Ели мясо мужики
2:16
6.
Забытые ботинки
2:46
7.
Джокер
3:16
8.
Фокусник
3:33
9.
Помнят с горечью древляне
3:53
10.
Сапоги мертвеца
2:29
11.
Кукла колдуна
3:22
12.
Воспоминания о былой любви
4:54
13.
Танец злобного гения
3:56
14.
Смельчак и ветер
3:00
15.
Гробовщик
3:55
16.
Отражение
5:32
17.
Два друга и разбойники
2:14
18.
Отец и маски
3:03
19.
Ведьма и Осёл
2:55
20.
Защитники
3:21
21.
Прыгну со Скалы
3:13
22.
Медведь
3:31
23.
Проклятый старый дом
4:17
24.
Лесник
3:11
24 Композиции ~ 85 Минут
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