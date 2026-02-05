Оркестр CAGMO

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу по музыке из знаменитой серии RPG Kingdom Come: Deliverance — «Симфония Kingdom Come: Deliverance» в исполнении симфонического оркестра и хора в декорациях.

Погрузитесь в средневековый мир Kingdom Come: города и замки, рыцарские турниры и повседневная жизнь жителей оживут в оркестровых аранжировках CAGMO.

В программе — яркие композиции из обеих частей культовой игры: «Kingdom Come: Deliverance» и «Kingdom Come: Deliverance II», одного из главных претендентов на звание игры 2025 года.

Приглашаем вас погрузиться в эпоху рыцарей и замков вместе с оркестром CAGMO!

Список композиций

1.
Main Theme
2:16
2.
Tavern
1:31
3.
Skalitz 1403
2:21
4.
People of the Land
2:00
5.
Till Our Heads Turn White
1:08
6.
Beer and Women
1:50
7.
The Talmberg Theme
1:05
8.
Rattay Feasts
1:32
9.
Things Worth Living for
4:53
10.
Brotherhood of Bravery
1:12
11.
Poverty and Famine
1:10
12.
Saint Barbara Theme
2:28
13.
The Trek
2:45
14.
Apollonia Theme
2:20
15.
Semine Theme
2:16
16.
Nuptials
2:29
17.
Recordare
2:11
18.
Nebakov March
1:12
19.
Fistcuffs, then Gallop
2:07
20.
Kuttenberg Theme
2:17
21.
Giardini Estivi
1:44
22.
Kuttenberg Market
2:49
23.
The Hole In The Wall
1:48
24.
Burgher, Commoner And Lord
1:39
25.
Kuttenberg Nocturne
3:00
26.
Defiant Stand
1:50
27.
Fight Fire With Fire
1:15
28.
Trapped
2:45
29.
Hell Let Loose
1:04
30.
Agnus Dei
2:45
31.
Lacrimosa
1:44
32.
Beneath The Stars
2:08
33.
Facing the Foe
2:45
34.
Fond Farewell
2:14
35.
Father And Son
1:01
35 Композиций ~ 75 Минут
