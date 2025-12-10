CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей.

Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. В программе: Believer, Bones, Radioactive, Thunder, Whatever It Takes, Enemy, Warriors, Demons, Natural.

Затем прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. В программе: Clocks, Paradise, The Scientist, Sparks, Don't Panic, My Universe, Adventure of a Lifetime, Hymn For The Weekend, Viva La Vida.

Погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.