Оркестр CAGMO

Симфония Imagine Dragons + Coldplay при свечах

ЧелябинскДКЖ Челябинск
13.11
19:00Fr
О программе

CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Imagine Dragons + Coldplay» в исполнении симфонического оркестра при свете свечей.

Вы услышите энергичную музыку Imagine Dragons в симфонических аранжировках, которые подчеркнут ритмичность и драйв оригинальных треков. В программе: Believer, Bones, Radioactive, Thunder, Whatever It Takes, Enemy, Warriors, Demons, Natural.

Затем прозвучит лиричная и мелодичная музыка Coldplay. Известные композиции группы в оркестровых аранжировках обретут новое звучание и дополнительную глубину. В программе: Clocks, Paradise, The Scientist, Sparks, Don't Panic, My Universe, Adventure of a Lifetime, Hymn For The Weekend, Viva La Vida.

Погрузитесь в мир музыки Imagine Dragons и Coldplay в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.

Список композиций

1.
IMAGINE DRAGONS - Thunder
3:05
2.
IMAGINE DRAGONS - Radioactive
3:08
3.
IMAGINE DRAGONS - Whatever It Takes
3:21
4.
IMAGINE DRAGONS - Enemy
2:53
5.
IMAGINE DRAGONS - Warriors
2:50
6.
IMAGINE DRAGONS - Demons
2:55
7.
IMAGINE DRAGONS - Natural
3:10
8.
IMAGINE DRAGONS - Bones
2:45
9.
IMAGINE DRAGONS - Believer
3:24
10.
COLDPLAY - Sparks
3:47
11.
COLDPLAY - Don't Panic
2:16
12.
COLDPLAY - Paradise
4:38
13.
COLDPLAY - My Universe
3:48
14.
COLDPLAY - Adventure of a Lifetime
4:23
15.
COLDPLAY - Hymn For The Weekend
4:18
16.
COLDPLAY - Viva La Vida
4:01
17.
COLDPLAY - The Scientist
5:09
18.
COLDPLAY - Clocks
5:07
18 Композиций ~ 70 Минут
