СмоленскСмоленская областная филармония
19.11
19:00We
О программе

С уникальным творчеством Ханса Циммера знаком каждый. Совместная работа с великими режиссерами, такими как Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Гай Ричи и многими другими, позволила композитору создать музыкальные киномиры, покорившие как поклонников кинематографа, так и любителей отличной музыки.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчеркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов. Новое прочтение легендарной музыки позволит заново прочувствовать впечатления и эмоции от просмотра эпических кинокартин.

Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединила в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

Список композиций

1.
The Ring Suite
8:05
2.
Dune Suite
7:03
3.
Discombobulate
2:25
4.
This Land
4:00
5.
Oogway Ascends
2:05
6.
Angels and Demons Main Theme
2:14
7.
Dream Is Collapsing
2:23
8.
Time
4:35
9.
Cornfield Chase
2:07
10.
No Time for Caution
4:06
11.
My Jolly Sailor Bold
4:16
12.
Davy Jones Theme
3:15
13.
Jack Sparrow
5:56
14.
Now We Are Free
4:14
14 Композиций ~ 57 Минут
