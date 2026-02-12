Оркестр CAGMO

Саундтреки Ханса Циммера при свечах

МагнитогорскДКМ им. Орджоникидзе
13.09
18:00Su
при свечах

киномузыка

О программе

С уникальным творчеством Ханса Циммера знаком каждый. Совместная работа с великими режиссерами, такими как Кристофер Нолан, Ридли Скотт, Гай Ричи и многими другими, позволила композитору создать музыкальные киномиры, покорившие как поклонников кинематографа, так и любителей отличной музыки.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат лучшие саундтреки композитора. Оригинальное звучание композиций, подчеркивающее авторский стиль Ханса Циммера, передаст атмосферу любимых фильмов. Новое прочтение легендарной музыки позволит заново прочувствовать впечатления и эмоции от просмотра эпических кинокартин.

Концертная программа «Саундтреки Ханса Циммера при свечах» объединила в себе захватывающие мелодии из популярных анимационных фильмов и культовых кинокартин, таких как: «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс», «Гладиатор».

Список композиций

1.
The Ring Suite
8:05
2.
Like a Dog Chasing Cars
5:02
3.
Dune Suite
7:03
4.
Discombobulate
2:25
5.
This Land
4:00
6.
Oogway Ascends
2:05
7.
Angels and Demons Main Theme
2:14
8.
Dream Is Collapsing
2:23
9.
Time
4:35
10.
Cornfield Chase
2:07
11.
No Time for Caution
4:06
12.
Davy Jones Theme
3:15
13.
One Day
4:01
14.
My Jolly Sailor Bold
4:16
15.
Jack Sparrow
5:56
16.
Now We Are Free
4:14
16 Композиций ~ 70 Минут
